Povere Creature! dal 14 Marzo su Disney+

Disney+ ha annunciato via Cinefilos.it che Povere Creature!, vincitore di quattro Premi Oscar (Miglior attrice protagonista a Emma Stone, Miglior scenografia, Migliori costumi e Miglior trucco e acconciatura) e di cinque premi BAFTA (Miglior attrice, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura e Migliori effetti speciali), sarà disponibile dal 14 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia.



Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l’emancipazione.



Basata sul romanzo di Alasdair Gray (edito in Italia da Safarà editore), la sceneggiatura è scritta da Tony McNamara, segnando così la seconda collaborazione tra Lanthimos e McNamara (La favorita). Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone