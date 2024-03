Todd Haynes presenta May December al Cinema America

Come apprendiamo da Cinefilos.it , il regista Todd Haynes presenta il suo film “May December” con un video-collegamento in streaming. Per assistere alla diretta l’appuntamento è al cinema America (via Colombo 11 – Genova, tel. 010 4559703) giovedì 21 marzo ore 21.15 , il primo giorno di programmazione.

Candidato agli Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, è interpretato da Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton e Cory Michael Smith. Ripercorre la storia di uno scandalo, in cui due donne si fronteggiano come in un gioco di specchi. Elizabeth (Portman) è un'attrice di successo che si trasferisce temporaneamente a casa di Gracie Atherton-Yoo (Moore), la donna che dovrà interpretare in un biopic. Anni prima Gracie si era trovata al centro di uno scandalo di cui avevano parlato tutti i mass media:moglie e madre esemplare in una cittadina del sud degli Stati Uniti, a 36 anni aveva iniziato una relazione extraconiugale con Joe Yoo (Melton), un tredicenne di origine coreana. La relazione era uscita allo scoperto e Gracie aveva lasciato marito e figlio per vivere alla luce del sole la sua storia con Joe, sfidando la disapprovazione dell'ex marito e del figlio, nonché della comunità di Savannah. Joe e Gracie si erano sposati, avevano avuto tre figli e avevano continuato a vivere nella loro cittadina proclamando il loro vero amore. L'arrivo di Elizabeth però farà da cartina di tornasole di tutti i problemi rimossi da Grace, che sfoggia un sorriso costante e un'inesauribile capacità di apparire indenne da quello scandalo.