Arriva su Disney+ Wish

Come apprendiamo da Cinefilos.it il lungometraggio Walt Disney Animation Studios Wish sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 3 aprile, accogliendo il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.