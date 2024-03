Amazon MGM Studios ha annunciato il sequel di Un piccolo favore

La sceneggiatura, basata sui personaggi di Darcy Bell, è firmata da Jessica Sharzer - che ha scritto anche il primo film - con il contributo di Laeta Kalogridis e Paul Feig.

Paul Feig e Laura Fischer di Feigco Entertainment producono il film con Jessica Sharzer, executive producer. Nel sequel assisteremo al ritorno di Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) che si ritroveranno in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri. L’inizio delle riprese è previsto in primavera, il film sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Anna Kendrick è un'attrice, produttrice, regista e autrice di bestseller del New York Timesnominata a Oscar, Golden Globe, Tony, SAG, BAFTA, Emmy e Independent Spirit Awards. Kendrick è al suo debutto alla regia con il film di Netflix Woman of the Hour, in uscita in autunno. Nel film ricopre anche il ruolo di produttrice e attrice. Ha ricoperto con successo il ruolo di produttrice in una vasta gamma di progetti per cinema, tv e streaming, tra cui Love Life per HBO Max, il thriller sci-fi di Netflix Estraneo a bordo e il dramma psicologico Alice, Darling per Lionsgate. Tra gli altri progetti di rilievo che la riguardano, figurano Tra le nuvole, Un piccolo favore, The Accountant e i franchise Pitch Perfect e Trolls.

Blake Lively è un'attrice, regista, produttrice e imprenditrice nota per aver recitato in film come Un piccolo favore, Paradise Beach - Dentro l'incubo, 4 amiche e un paio di jeans, Adaline - L'eterna giovinezza, The Town e nella serie Gossip Girl. Nel novembre 2021, Lively ha fatto il suo debutto alla regia del video musicale di Taylor Swift I Bet You Think About Me, che le è valso due nomination agli ACM Award e una ai CMA. Prossimamente, reciterà nell'adattamento cinematografico del bestseller di Colleen Hoover, It Ends With Us. Inoltre, farà il suo debutto alla regia di un lungometraggio per Searchlight con l'adattamento della graphic novel Seconds di Bryan Lee O'Malley, scritto e prodotto da Edgar Wright insieme a Marc Platt.

Il regista Paul Feig, premiato dalla Directors Guild of America e nominato agli Emmy, è anche scrittore, produttore, autore e fondatore della società di produzione Feigco Entertainment. Di recente è stato regista, produttore e co-sceneggiatore de L'accademia del bene e del male, che al momento dell'uscita ha debuttato come film più visto su Netflix in 88 paesi nel mondo. Successivamente, Feig ha diretto e prodotto l’action-comedy Grand Death Lotto con John Cena, Awkwafina e Simu Liu per Amazon MGM Studios. Ha alle spalle una lunga serie di film che hanno incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, tra cui Le amiche della sposa, Last Christmas, Corpi da reato, Ghostbusters, Spye Un piccolo favore.