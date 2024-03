The Beautiful Game, su Netflix arriva la Homeless World Cup

E' ispirato a fatti reali The Beautiful Game , il film Netflix che racconta l'avventura della Nazionale di Calcio Inglese dei senzatetto alla Homeless World Cup . Come apprendiamo da Cinefilos.it , la manifestazione, che esiste davvero e mette insieme le squadre formate da persone senza fissa dimora, è lo sfondo della storia di Vinny, ex sportivo promessa del calcio che per una serie di circostanze sfortunate si trova ad avere l'unico requisito imprescindibile per partecipare alla Homeless World Cup : essere un senzatetto.

I film sportivi sono per definizione racconti che mettono in scena un miglioramento, una evoluzione e sì, un riscatto per un passato che non sempre ha visto i personaggi brillare per scelte di vita e azioni compiute. E The Beautiful Game non fa eccezione: entrare nella nazionale dei senzatetto, per Vinny vuol dire non solo riprendere a giocare a calcio, anche se non ad altissimo livello, ma anche prendere coscienza della sua situazione personale.

Al di là del calcio, il film è anche una riflessione sull’identità dei senza dimora e sulla necessità di cambiare l'immagine stereotipata che spesso li circonda. L’esempio di Vinny ci mette di fronte al fatto che la povertà, l'indigenza possono colpire chiunque, e che chiedere aiuto è un passo fondamentale verso un’inversione di marcia. Con Bill Nighy e Valeria Golino, The Beautiful Game offre uno sguardo semplice e diretto, mai pretenzioso, sulle possibilità che offre lo sport.

The Beautiful Game esce su Netflix a partire dal 29 marzo.