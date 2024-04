Tutti Tranne Te in arrivo sulle piattaforme

I due attori ci hanno fatto innamorare nei panni di Bea e Ben e hanno saputo riempire le sale con allegria, diventando viralissimi con l’ultima rom-com che li vede protagonisti.

L’ondata di entusiasmo che ha investito il web non pare scemare, quindi prepariamo le corde vocali e torniamo a cantare assieme la hit del momento, perché il film perfetto per la movie night del venerdì è arrivato a casa tua. Tutti Tranne Te è disponibile a noleggio da soli 4,99 Euro dal 9 Aprile.