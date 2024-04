Kind of Kindness ha una data d'uscita

Dopo il grande successo di Povere Creature, con quattro premi Oscar e numeri alti al box office italiano, il regista greco pianifica una nuova uscita nelle nostre sale. Come apprendiamo da Cinefilos.it, KINDS OF KINDNESS, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, arriverà il 6 giugno nelle sale italiane. Il lungometraggio Searchlight Pictures sarà presentato in anteprima mondiale alla 77esima edizione del Festival di Cannes.