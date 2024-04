WGA Awards 2024: ecco tutti i vincitori

Dopo un anno turbolento e gli Oscar 2024 già assegnati, si sono svolti la scorsa notte a Hollywood anche i WGA Awards 2024, i premi della gilda degli sceneggiatori. Al contrario di quanto succede solitamente in stagioni cinematografiche "normali", l'assegnazione dei premi Oscar è l'ultima grande cerimonia di premiazione della stagione dei premi, ma quest'anno la Writers Guild of America ha atteso per assegnare i suoi premi, in conseguenza dei tanti mesi di stop della categoria lo scorso anno.

Replicando il risultato degli Oscar, Cord Jefferson ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura adattata con American Fiction, mentre per la categoria riservata agli script originali, The Holdovers - lezioni di vita di Alexander Payne ha avuto il suo riscatto dagli Academy Awards, dove ha perso contro Justine Triet e Anatomia di una caduta, che però era ineleggibile per la gilda.

Per quanto riguarda le categorie dedicate alla serialità, lunga e breve, i nomi che si sono susseguiti per tutta la stagione dei premi si sono confermati anche per i WGA Awards 2024: The Bear per la commedia, Succession per il dramma e Beef per la serialità breve. Oltra a The Last of Us che ha trionfato nella categoria dedicata alle serie nuove. Per tutti i vincitori consulta Cinefilos.it.