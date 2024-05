Sinner, Dybala e Berrettini: la stessa soluzione al problema dei tre corpi

Il problema dei tre corpi è di facile soluzione. No, qui non si parla solo di Sinner, Dybala e Berrettini e dei loro guai fisici. Ma della serie Netflix. Contiene un paradosso linguistico in sé: il suo problema è nei… corpi. Non quelli celesti del titolo, ma quelli che appaiono sullo schermo, i personaggi, sono privi di carisma. Un po’ per demeriti attoriali (soprattutto l’Auggie di Eiza Gonzalez è davvero piatta), un po’ per problemi di scrittura. Per carità, il libro della cinese Liu Cixin, da cui è tratta la serie, non è di facile digestione. Men che meno è semplice da trasferire sullo schermo, piena come è di nozioni scientifiche. Eppure la parte scientifica è una delle cose meglio riuscite del prodotto. Presente, ma non onnipresente. Semplice da comprendere, ma non per questo poco accurata. Il problema sono i personaggi, schiacciati da un co-protagonismo corale che proprio non funziona.