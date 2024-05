Il Corvo arriva in 4k per il 30° anniversario

Celebra il 30° anniversario dell'emozionante classico cult Il Corvo disponibile da oggi per la prima volta in 4K Ultra HD grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures. Recentemente rimasterizzato, Il Corvo è acquistabile in due versioni SteelBook™, una Blu e una Nera, in edizione limitata in 4K Ultra HD + Blu-ray, ognuna con un artwork esclusivo, che includono contenuti bonus inediti e legacy. Sia l’edizione limitata Steelbook “Blu” che l’edizione limitata Steelbook “Nera” sono impreziosite da 3 card e un poster esclusivi .

Uscito nelle sale il 13 maggio 1994, Il Corvo ha affascinato il pubblico e la critica con la sua estetica gotica, l'azione mozzafiato e la performance di Brandon Lee, tutti elementi al centro della fantasia di vendetta del regista Alex Proyas. Il film, che ha avuto un successo straordinario al box office, ha generato un appassionato interesse di culto che ha dato vita a tre sequel, una serie televisiva, un videogioco, giocattoli e romanzi. Basato sull'omonima saga a fumetti di James O'Barr, Il Corvo è un thriller ricco d'azione, con uno stile ipnotico e una bellezza visiva straordinaria.

Entrambe le versioni SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray Disc de Il Corvo includono un nuovissimo documentario in tre parti creato per il 30° anniversario e intitolato "Ideare il Corvo". Il nuovo documentario è un affascinante approfondimento con il leggendario production designer Alex McDowell, che parla di tutti gli aspetti della progettazione del classico del 1994, nonché della sua esperienza di lavoro con il visionario regista Alex Proyas e con la compianta star del film, Brandon Lee.

Inoltre, per la prima volta su disco, entrambe le versioni includono una conversazione con la leggenda di Hollywood, Edward R. Pressman, che ha parlato della sua prolifica carriera in occasione della pubblicazione da parte di Sideshow Collectibles di una statuetta in edizione limitata de Il Corvo. Il Corvo è disponibile da oggi in due versioni SteelBook, una blu e una nera, in edizione limitata in 4K Ultra HD + Blu-ray Disc.