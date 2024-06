The Instigators: trailer del film in arrivo su Apple TV+

Apple Original Films ha presentato via Cinefilos.it il trailer di The Instigators , il nuovo film con Matt Damon e Casey Affleck in arrivo il 9 agosto su Apple TV+.

L'heist thriller vede protagonisti Matt Damon e Casey Affleck nel ruolo di due partner improbabili: Rory, un padre disperato, e Cobby, un ex detenuto, vengono reclutati per portare a segno una rapina dei guadagni illeciti di un politico corrotto. Quando il colpo va male, i due si ritrovano in un vortice di caos, inseguiti non solo dalla polizia, ma anche da burocrati arretrati e vendicativi boss del crimine. Completamente spaesati, convincono la terapeuta di Rory (Hong Chau) a unirsi a loro in una fuga avventurosa per le strade della città che li costringe a mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per sfuggire alla cattura o peggio... Diretto da Doug Liman e scritto da Chuck MacLean e Casey Affleck, “The Instigators” è interpretato anche da Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina e Toby Jones, con Jack Harlow e Ron Perlman.



Il film Apple Original è prodotto da Artist Equity, Studio 8 e The Walsh Company, prodotto da Ben Affleck, Matt Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh, Alison Winter e con Celia Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren, Luciana Damon come produttori esecutivi.