Al Festival di Pesaro gli Europei di calcio come non li avete mai visti

Anche alla 60° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ci sarà spazio per vedere e parlare di calcio, ma non sarà la solita partita. Come apprendiamo da Cinefilos.it, la sezione del Festival Muro del Suono propone infatti un’esperienza calcistica del tutto inedita con l’evento ITALIA-SPAGNA: VINCE CHI PERDE. La partita del Campionato europeo 2024 Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta a Palazzo Gradari alle ore 21.00 ma senza commento audio e diventerà un’inusuale performance artistica grazie alle originali sonorizzazioni di ANTINORIDELFERRONDEDEI e in cui i giocatori saranno loro malgrado protagonisti inconsapevoli di un film.