Blitz di Steve McQueen su Apple Tv+ da novembre 2024

Come apprendiamo da Cinefilos.it , Blitz di Steve McQueen segue l'epico viaggio di George ( Elliott Heffernan ), un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda Guerra Mondiale, mandato dalla mamma Rita ( Saoirse Ronan ) al sicuro nella campagna inglese. George, sconsolato e determinato a tornare da Rita e da suo nonno Gerald ( Paul Weller ) nell'East London, si avventura verso casa, ritrovandosi in grande pericolo, mentre una Rita sconvolta cerca il figlio scomparso.

McQueen si riunisce con lo scenografo Adam Stockhausen ("12 anni schiavo", "Widows - Eredità criminale"), la costumista Jacqueline Durran ("Small Axe"), il compositore Hans Zimmer ("12 anni schiavo"), il direttore della fotografia Yorick Le Saux ("Piccole donne") e la make up designer Naomi Donne ("No Time To Die").

Nel cast del film disponibile dal 22 novembre su Apple Tv+ anche Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Paul Weller, Stephen Graham.