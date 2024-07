"La Bicicletta di Bartali" al Giffoni Film Festival

Sport e attualità protagonisti al Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio, con "La bicicletta di Bartali", lungometraggio tra gli oltre 100 film in concorso ispirato alla vita del leggendario ciclista italiano Gino Bartali, che racconta la storia di due adolescenti moderni nella Gerusalemme di oggi, collegando il passato eroico del campione con il presente dei ragazzi. Esordio alla regia di Enrico Paolantonio, nel film, i giovani protagonisti sfidano i pregiudizi, seguendo l'esempio di Bartali, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò molte vite di ebrei, e trovano nell'amicizia e nello sport un modo per costruire un futuro migliore.

La selezione delle opere in concorso a #Giffoni54 si è ufficialmente conclusa. Quest’anno il programma si arricchisce ulteriormente con nuovi lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Le opere in concorso affrontano vari temi, tra cui le discriminazioni etniche, il conflitto israelo-palestinese, lo sport come riscatto e occasione di crescita, le difficoltà di essere genitori e figli, la scoperta della sessualità e la bellezza di non riconoscersi in un’etichetta. Oltre 3.000 produzioni sono state preselezionate e valutate attentamente dal team di Giffoni per offrire, come di consueto, il meglio del cinema internazionale ai juror del festival. Accanto alle opere già selezionate (qui quelle già annunciate: https://giffoni. it/giffoni54-ecco-i-primi- titoli-in-concorso/), i nuovi film saranno visionati e giudicati dalle giurie, composte da oltre 5000 giovani provenienti da 33 nazioni, che decreteranno i vincitori del Gryphon Award.