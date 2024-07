Gli Indesiderabili: da oggi al cinema

Come si legge su Cinefilos.it, "la lotta di Ladj Ly per dimostrare il fallimento dello Stato attraverso la necessaria resilienza dei più svantaggiati continua a funzionare, ma il regista francese deve ora affrontare anche l'inevitabile confronto tra il suo nuovo lavoro e il successo del precedente. In questa battaglia, ha sostituito il magnetismo e la forza elettrizzante de I miserabili con la drammaticità de Gli Indesiderabili, coinvolgente per quello che racconta, ma non nelle modalità narrative prescelte."

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2023, Gli Indesiderabili è legato a doppio filo, per ambientazione, toni e tematiche sociali affrontate, a I Miserabili, film d’esordio di Ladj Ly candidato all’Oscar per il miglior Film Internazionale, Premio della Giuria al Festival di Cannes, Premio Miglior Rivelazione agli European Film Awards, nonché vincitore di quattro Premi César (Premio del pubblico, Miglior film, Migliore promessa maschile e Miglior montaggio).

Se ne I miserabili Ladj Ly metteva in scena il rapporto/scontro tra la periferia e la polizia, con Gli indesiderabili continua il discorso politico sul difficile rapporto delle comunità periferiche con le istituzioni, esplorando stavolta il tema dell’edilizia abitativa sociale, portando l’attenzione sugli sfratti imposti ai residenti dei quartieri popolari, vittime delle riqualificazioni urbane.

Il titolo francese del film Bâtiment 5 (Edificio 5) è un riferimento personale alla palazzina in cui il regista stesso è cresciuto.