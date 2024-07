Transformers One: nuovo trailer ufficiale

Eagle Pictures e Paramount hanno diffuso via Cinefilos.it il nuovo trailer di Transformers One , l'atteso film d'animazione che racconta l'origine di ogni trasformazione. Transformers One debutterà con le anteprima il 21 e 22 settembre. Dal 26 settembre solo al cinema.

L-r, Brian Tyree Henry (D-16), Keegan-Michael Key (B-127), Scarlett Johansson (Elita-1) and Chris Hemsworth (Orion Pax) star in PARAMOUNT ANIMATION and HASBRO Present In Association with NEW REPUBLIC PICTURES A di BONAVENTURA PICTURES Production A TOM DESANTO / DON MURPHY Production A BAY FILMS Production “TRANSFORMERS ONE”

Transformers One è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.



Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, Transformers One vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.