Horizon: An American Saga – Capitolo 2 a Venezia 81

Come apprendiamo da Cinefilos.it , Horizon: An American Saga - Capitolo 2 di e con Kevin Costner , e con Sienna Miller , Sam Worthington, Jena Malone e Danny Huston , sarà presentato in prima mondiale fuori concorso sabato 7 settembre 2024, completando il programma dell’ 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia , diretta da Alberto Barbera (28 agosto > 7 settembre 2024). Anche Horizon: An American Saga – Capitolo 1 sarà presentato all’81. Mostra nella stessa giornata di sabato 7 settembre, prima del Capitolo 2.

Horizon: An American Saga, Capitoli 1 e 2 (New Line Cinema), è una cronaca articolata della Guerra civile e della colonizzazione dell'Ovest americano. È una storia dell'America troppo vasta per un solo film, che Kevin Costner ha anche scritto insieme a Jon Baird (The Explorers Guild) e prodotto con la sua Territory Pictures.

Alberto Barbera ha dichiarato: «È un grande piacere e un onore ospitare la prima mondiale del Capitolo 2 di Horizon: An American Saga, insieme al suo Capitolo 1. Questa new entry nel programma della Mostra di Venezia rende un sentito e rispettoso omaggio al progetto visionario di un grande attore e regista, che si è impegnato nella ricostruzione epica degli anni cruciali della fondazione del suo Paese, scavando oltre il mito in cerca di quell’autenticità capace di restituire un pezzo di storia nella sua realtà complessa e contraddittoria».