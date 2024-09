Il Magico Mondo di Harold da domani al cinema

Come apprendiamo da Cinefilos.it da domani al cinema Il Magico Mondo di Harold, il nuovo live-action Sony Pictures diretto da Carlos Saldanha (L’Era Glaciale) da una sceneggiatura di David Guion e Michael Handelman. Tratto dal celebre libro per bambini del 1955 scritto da Crockett Johnson “Harold and the Purple Crayon”, Il Magico Mondo di Harold è interpretato da Zachary Levi (Shazam!), Lil Rel Howery (Scappa - Get Out), Benjamin Bottani (Bromates - Coinquilini per la pelle), Jemaine Clement (Vita da vampiro - What We Do in the Shadows), Tanya Reynolds (Sex Education) con Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home) e Zooey Deschanel (Yes Man). Il Magico Mondo di Harold sarà nelle sale italiane da domani, giovedì 12 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.