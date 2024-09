Arriva su SKY Aquaman e il Regno Perduto

Dall’Universo DC, arriva in prima TV su Sky il sequel del film DC di maggiore successo di tutti i tempi, Aquaman e il Regno Perduto , in onda lunedì 16 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection – DC Superheroes), in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Cinefilos.it nella sua recensione lo ha definito "Aquaman e il Regno Perduto punta sulla semplicità, concentrandosi sul raccontare la sua storia senza distrazioni esterne. Manca nel generare un particolare interesse nei confronti dei personaggi protagonisti, ma riesce ad offrire un valido intrattenimento tra umorismo, gusto per l'avventura e affascinanti effetti speciali".

Diretto da James Wan e distribuito da Warner Bros. Pictures, AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell'erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader fiera e madre con il cuore di una guerriera. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin.

SINOSSI

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malvagia, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.