Festa Roma, da Coppola a Depp fino a Viggo Mortensen. Presentato anche il film sul Corriere dello Sport!

ROMA - Non solo il già annunciato evento ' Megalopolis ' di Francis Ford Coppola (in pre-apertura il 14 ottobre negli studi di Cinecittà), ma anche 'Modì' di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio nel ruolo di Modigliani e Al Pacino in quello di un mercante d'arte; il thriller di Gabriele Muccino 'Fino alla fine'; 'Eterno visionario' di Michele Placido (tratto da 'Il gioco delle parti, vita straordinaria di Luigi Pirandello' di Matteo Collura con Fabrizio Bentivoglio nella parte di Pirandello); U.S. Palmese dei Manetti bros e, tra le serie, 'Mike' con Claudio Gioele nei panni di Mike Bongiorno; L'amica geniale. Storia della bambina perduta di Laura Bispuri; 'Avetrana - Qui non è Hollywood' sull'omicidio di Sara Scazzi, 'Bad Guy 2' con Luigi Lo Cascio e Miss Fallaci di Luca Ribuoli con Miriam Leone nei panni della scrittrice.

Questi solo alcuni degli appuntamenti della 19ª edizione della Festa di Roma (16-27 ottobre), annunciati stamani al Teatro Olimpico dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, da Salvatore Nastasi, neo-presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttrice generale. E come se non bastasse, in un'edizione declinata al maschile, due premi alla carriera a Viggo Mortensen, in occasione della presentazione del suo nuovo film, The Dead Don't Hurt, da lui scritto, diretto e interpretato e a Johnny Depp che invece porta a Roma il già citato 'Modì. Quattro i film italiani in concorso sui diciotto in gara, ovvero: 'Berlinguer - La grande ambizione' di Andrea Segre con Elio Germano nel ruolo del politico, 'L'albero', opera prima di Sara Petraglia, 'L'isola degli idealisti' di Elisabetta Sgarbi e 'Paradiso in vendita' di Luca Barbareschi.

Alla Festa del Cinema verrà presentato nella sezione Proiezioni Speciali anche il film sulla storia del Corriere dello Sport-Stadio.

EROICI! 100 ANNI DI PASSIONE E RACCONTI DI SPORT

di Giuseppe Marco Albano, Italia, 2024, 70’ | Doc |

Partendo dalla prestigiosa ricorrenza dei cento anni di storia del Corriere dello Sport, uno dei quotidiani più letti in Italia, il documentario esplora l'essenza profonda dello sport, vero e proprio collettore sociale e culturale, e l’evoluzione del modo in cui viene vissuto e raccontato. Il racconto si srotola attraverso una doppia prospettiva: da un lato, dà voce ai grandi atleti e ai protagonisti dello sport italiano; dall’altro, documenta la nascita, la produzione e la distribuzione del quotidiano, vero e proprio archivio della memoria collettiva del nostro Paese. Il risultato è una testimonianza potente e avvincente in cui

convivono storie e aneddoti destinati a rimanere eterni, capaci di plasmare il modo in cui gli italiani vivono e celebrano le loro passioni sportive.