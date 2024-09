Il 'calcio a colori' di Tommaso Maestrelli alla Festa del Cinema di Roma

VENEZIA - 'Tommaso, il calcio a colori di Maestrelli' . Questo il titolo del documentario di Francesco Cordio e Alberto Manni dedicato al rivoluzionario allenatore che verrà presentato alla diciannovesima edizione della Festa di Roma (16-27 ottobre) , come annunciato dalla direttrice artistica Paola Malanga.

Il documentario su Maestrelli alla Festa di Roma

Un omaggio significativo a cinquant'anni esatti dal capolavoro compiuto da Maestrelli alla guida della Lazio, condotta con il suo 'calcio totale' alla conquista di un leggendario scudetto nel 1974 e poi rimasta orfana due anni dopo, quando il tecnico morì a soli 54 anni a Roma il 2 dicembre 1976 in seguito alle complicanze di un tumore al fegato. Prodotto da Groenlandia e Cinecittà in collaborazione con Rai Intrattenimento, Rai Teche, Il Corriere dello Sport e Società Sportiva Lazio, il documentario è anche uno spaccato storico sull'Italia del secolo scorso, raccontata attraverso interviste e filmati d'archivio.

Ci sarà anche il film sui 100 anni del Corriere dello Sport

Alla Festa del Cinema poi, nella sezione Proiezioni Speciali, verrà presentato anche il film di Giuseppe Marco Albano sulla storia del Corriere dello Sport-Stadio: 'Eroici! 100 anni di passione e racconti di Sport' il titolo del documentario che esplora l'essenza profonda dello sport, vero e proprio collettore sociale e culturale, e l’evoluzione del modo in cui viene vissuto e narrato. Il racconto si sviluppa attraverso una doppia prospettiva: da un lato dà voce ai grandi atleti e ai protagonisti dello sport italiano; dall’altro documenta la nascita, la produzione e la distribuzione del quotidiano, vero e proprio archivio della memoria collettiva del nostro Paese. Il risultato è una testimonianza potente e avvincente in cui

convivono storie e aneddoti destinati a rimanere eterni, capaci di plasmare il modo in cui gli italiani vivono e celebrano le loro passioni sportive.