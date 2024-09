Transformers One da oggi al cinema

Uscirà oggi al cinema in Italia l'atteso Transformers One, la pellicola d'animazione prodotta da Paramount Animation e Hasbro e distribuito da Paramount con Eagle Pictures. Il film racconta la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.