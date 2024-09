Transformers One: tanta azione in una clip dal film

Il gruppo di trasformers capitanati da Orion Pax, doppiato in originale da Chris Hemsworth è in azione in una clip dal film Transformers One .

Il film racconta la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, Transformers One vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Transformers One è diretto da Josh Cooley e basato sulle action figure di Transformers di Hasbro. Il fim si basa su una storia di Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e una sceneggiatura scritta da Eric Pearson, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. Paramount Animation e Hasbro producono in associazione con New Republic Pictures, una produzione Don Murphy / Tom DeSanto, Bonaventura Pictures e Bay Films.