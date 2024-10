Arriva in digitale Cattivissimo Me 4

Come annuncia Cinefilos.it Cattivissimo Me 4 sarà disponibile dal 24 ottobre in acquisto digitale su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, e dal 6 novembre a noleggio in digitale su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Acclamato come “Il film più divertente dell'estate” (Dave Morales, Fox TV Houston), il film includerà anche due minifilm mai visti prima, “Benny's Birthday” e “Game Over and Over”, disponibili solo su Apple Tv con l’acquisto del film insieme ad una serie di contenuti esclusivi, tra cui le sessioni di registrazione con Steve Carell e Will Ferrell , scene eliminate ed estese e tanti esilaranti extra.

Il supercattivo preferito del mondo, trasformatosi in agente della Lega Anti-Cattivi, torna per una nuova audace era di caos-minions in Cattivissimo Me 4 della Illumination. Gru, Lucy e le loro bambine accolgono un nuovo membro della famiglia - Gru Jr. - intenzionato a tormentare il padre, mentre una nuova nemesi si presenta e costringe la famiglia alla fuga. Questo ultimo capitolo del più grande franchise animato di sempre è ricco di azione senza sosta e di un umorismo sovversivo tipico di Illumination.

Diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, Cattivissimo Me 4 ha come voci italiane Max Giusti (Voce italiana di Gru in tutta la saga di Cattivissimo Me), Carolina Benvenga (Voce italiana di Lucy in Cattivissimo Me 4, attrice e conduttrice televisiva) e Stefano Accorsi (Voce italiana di Maxime in Cattivissimo Me 4; Veloce come il vento, L’ultimo bacio, Il campione, Le fate ignoranti, Santa Maradona). Le voci internazionali sono Steve Carell (“The Office” e la saga di Cattivissimo Me) e Kristen Wiig (“Saturday Night Live” e la saga di Cattivissimo Me). Il cast internazionale comprende anche Will Ferrell (Anchorman, Elf), Sofia Vergara (“Modern Family”, “Griselda”), Joey King (The Kissing Booth, “The Act”), Stephen Colbert (“The Colbert Report”, “The Late Show with Stephen Colbert”, Monsters vs. Aliens) e Miranda Cosgrove (“iCarly”, Cattivissimo Me franchise).