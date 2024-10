U.S. Palmese, la missione impossibile riuscita ai Manetti Bros: "In provincia il calcio è ancora uno sport"

La missione impossibile dei Manetti Bros

Capite bene, quindi, che la sfida dei Manetti Bros è stata come sfidare il Real Madrid di Ancelotti al Bernabeu: andateci voi a giocare e fateci sapere il risultato finale. Beh, con “U.S. Palmese” i fratelli registi Marco e Antonio ce l’hanno fatta a compiere l’impresa. Magari non hanno vinto, ma un pareggio lo hanno portato a casa meritatamente. Perché questo non è un film che usa il calcio come pretesto per parlare di altro. No, questo è un film che mette il calcio al centro di tutto. Si vede il pallone rotolare in campo e compiere traiettorie che (alleluia) non sembrano tratte da un videogioco scadente degli anni ’90 ma credibili, quasi (rimarchiamo il quasi) come un partita vera.

Questa fiaba travestita da commedia è una metafora più che attuale dell'incontro-scontro tra il mondo del calcio ricchissimo e patinato e la semplicità contagiosa della gente di provincia. E’ il confronto tra la superstar in Lamborghini che porta una fidanzata a casa senza ricordarsi nemmeno il suo nome e il calcio che appartiene al popolo. E in questi tempi di scioperi annunciati, SuperChampions senza anima e Mondiale per Club per giocatori senza contratto è una boccata d’aria che ci serviva. E’ un inno al calcio polveroso di provincia meno ricco e scintillante ma sicuramente più vero e genuino.

La trama di U.S. Palmese

La storia è semplice ma divertentissima: siamo a Palmi (la città che ha dato i natali alla madre dei Manetti e sede delle loro vacanze familiari per anni). Qui Don Vincenzo (interpretato da Rocco Papaleo), agricoltore in pensione, ha un'idea che definire azzardata è poco: per risollevare le sorti della disastrata squadra di calcio locale vuole organizzare una raccolta fondi tra tutti gli abitanti del paese per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), fumanti fuoriclasse del Milan dal pessimo carattere ma dal portafoglio così pieno da rendergli la vita annoiata. Morville alla fine è costretto ad accettare e da Milano si ritrova in un paese che lo accoglie con la banda e la processione con la Madonna. A Palmi ritroverà se stesso fino ad un finale sorprendente.

Le parole dei protagonisti

“La scelta di fare questo film ci è venuta vedendo lo stato in cui è ridotto il calcio di oggi”, ci ha raccontato il duo di registi romani e romanisti. “E’ uno sport con troppa attenzione mediatica che è diventato ormai solo business svuotandosi completamente della sua essenza. Siamo arrivati al punto in cui un calciatore preferisce restare in panchina alla Juve piuttosto che andare a giocare titolare all’Empoli. Se perdi la voglia di giocare, se pensi prima a te stesso e poi alla squadra, allora rendi meno e lo spettacolo ne risente. E’ tutto collegato. La verità è che il calcio non fa schifo, semplicemente non è più calcio. E chi lo odia, pur amandolo, lo fa perché ha capito il baraccone che lo anima”.

L’intento dei Manetti è stato anche quello di rappresentare un Sud che va oltre la solita retorica del crimine e del folklore. “Il Sud è un posto bellissimo, popolato da gente bellissima e molto, molto creativa. Non è solo pupazzetti e Gomorra".

Morville, il fuoriclasse protagonista del film, ricorda in alcuni momenti Balotelli. Blaise Alfonso però smentisce: “Non mi sono ispirato a nessuno in particolare. Certo, ho un’ammirazione infinita per Ronaldinho ma imitarlo in campo è impossibile per ovvi motivi. Io sono arrivato a giocare fino alla serie B belga, poi ho abbandonato per dedicarmi alla carriera di attore”.

Perché poi il segreto per fare un bel film sul calcio è semplice: “Devi ingaggiare calciatori veri che il pallone lo sanno trattare e ispirarti a pellicole che hanno reso credibile questo sport al cinema, a cominciare da Fuga per la vittoria. E poi abbiamo preso spunto pure da Holly e Benni ma quello è un altro discorso”, ha detto Marco Manetti che ha voluto sottolineare come i calciatori della Palmese che vediamo nel film sono anche quelli che giocano realmente nella squadra. “I difetti più grandi di una partita di calcio sul grande schermo si vedono dalle inquadrature dall’alto a campo largo. Lì ti rendi conto quanto sia difficile rendere credibile il tutto e dare verosimiglianza al normale scorrimento della palla. Spesso si usa per ovviare i primi piani in campo ma noi abbiamo voluto fare le cose per bene ed è per questo che abbiamo ripreso due tempi di una partita senza interruzioni. Lo abbiamo fatto perché credevamo nella qualità dei calciatori in campo”.

Il cast di U.S. Palmese

Nel cast di 'U.S. Palmese' troviamo anche: Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro. Il film - presentato alla Festa del Cinema di Roma - prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Carlo Macchitella, è una produzione Mompracem con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 20 marzo 2025 da 01 Distribution.