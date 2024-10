Cattivi Maestri, il lato oscuro dello sport: "I predatori sono dei killer"

Il calcio può diventare un inferno. A volte basta poco, un semplice passaggio in macchina, e la vita prende un bivio inaspettato, drammatico e terribile. E’ la storia di Cattivi Maestri , il docufilm di Roberto Orazi - patrocinato da Figc e Coni e presentato alla Festa del Cinema di Roma - bello e necessario per aprire gli occhi sul lato oscuro del pallone , il sottosopra dello spettacolo in campo, dei tifosi, delle interviste. Oltre la barriera patinata si nasconde un mondo in cui gli orchi, purtroppo, non appartengono alle favole ma sono in mezzo a noi. Ed è proprio da qui che parte la storia di Vincenzo Fuoco , il protagonista del racconto. Per vent’anni ha subito in silenzio gli abusi di un dirigente sportivo che pose fine al suo sogno di diventare un calciatore. Una storia agghiacciante come, purtroppo, se ne leggono spesso nel nostro paese. La vita parallela vissuta durante la sua infanzia porterà Vincenzo ad un apice di trasgressione e intimità che lo segnerà per sempre.

La vera paura è quella di leggere altre storie simili a quella, terribile, di Vincenzo. “Ci sono diversi tipi di abuso - prosegue Orazi -. Non c’è solo la violenza fisica ma anche quella mentale. Per fortuna del calcio il problema è meno presente rispetto agli sport individuali dove c’è un rapporto diretto tra l’allenatore e l’atleta. Il fenomeno però non può essere ignorato: in una recente ricerca realizzata dall’associazione ChangetheGame è risultato che su un campione di migliaia di adolescenti ben su 4 su 10 ha subito almeno un episodio di diversa entità a livello psicologico o sessuale. Il nostro intento non è quello di demonizzare lo sport ma di fare aprire gli occhi sulle conseguenze che questi atti terribili hanno sui ragazzi. Non dovrebbe mai scattare in loro la dinamica della vergogna. Questi predatori sono dei killer, sanno benissimo qual è il meccanismo per adescare le loro vittime e quindi serve tenere gli occhi aperti”.

“L’idea è nata dai produttori Riccardo Neri e Vincenzo Filippo, entrambi scioccati dalla storia di Vincenzo”, ci ha raccontato il regista. “La sua vicenda sotto il profilo narrativo era fortissima. Si parla di un ragazzo che per tanti anni subisce degli abusi, si tiene tutto dentro e poi, quando decide di parlare, la sua denuncia cade in prescrizione”.

Vincenzo Fuoco: "Un incubo non solo per me ma anche per chi mi stava vicino"

La scelta di Vincenzo Fuoco di partecipare al documentario è stata una scelta di coraggio enorme. Il racconto della sua odissea dovrebbe essere da esempio per tutti: “Non bisogna mai abbassare la guardia”, ci ha detto. “Il docufilm ha avuto bisogno di tre anni per essere realizzato perché è stato davvero complicato per me sedermi e ricordare tutto. La delicatezza del regista nell’affrontare questo percorso è stata determinante. Lui ha saputo prendere la mia parte ferita e farla uscire fuori limitando al massimo il trauma del ricordo stesso. Quello che mi è accaduto è un qualcosa con il quale ho dovuto convivere per 20 anni. Ero solo con le mie paure. Puoi immaginare quanto sia stato complicato per me trovare le parole giuste per raccontare la mia storia. Il trauma non è stato solo mio ma anche delle persone che mi stavano intorno, dai miei genitori ai miei amici”.

Vincenzo oggi ama il calcio più di prima: “Il mio unico rammarico è stato quello di non aver potuto vivere questo sport come un ragazzo normale dovrebbe fare. E’ questa la cicatrice più grande che ho sulla mia pelle. Da un po’ di tempo sono tornato sui campi e oggi lavoro per la Figc come tecnico qualificato del Settore Giovanile e Scolastico, impegnato nell’attività di base e nella tutela dei minori della regione. Diciamo che è la perfetta chiusura del cerchio. Sto cercando di rendere il calcio un mondo migliore”.