Lavennder di Giacomo Bevilacqua diventa un film

In Lavennder, una giovane coppia in cerca di svago approda in un'isola deserta, così lontana dalla civiltà che potrebbe persino non esistere. Ma la vacanza assume presto contorni inquietanti, in un crescendo di tensione che sfocia in un colpo di scena non scontato.

Nel corso della fiera lucchese SBE ha presentato anche un nuovo capitolo dal titolo Lavennder: La caccia, in cui Bevilacqua scrive il seguito della storia cominciata sette anni fa.