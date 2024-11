"Eroici!", successo di pubblico per il nostro docufilm a Matera

Il ritorno di Luca Ward a Matera

Dopo essere stato presentata alla Festa del Cinema di Roma, quindi, la nostra pellicola è stata protagonista anche a Matera. Ed è proprio nella Città dei Sassi che Luca Ward è tornato dopo 46 anni. “Sono stato a Matera nel 1978 la prima volta, non c’era nulla qui, neanche l’illuminazione. Tornare qui e vedere un mondo, praticamente New York, mi ha fatto molto piacere. In questo documentario diretto dal regista Giuseppe Marco Albano la cosa bella è la presenza di grandi campioni di qualche anno, la loro semplicità e la loro forza esplosiva solo nello sport, a differenza di oggi dove vediamo campioni che sponsorizzano le Lamborghini. Questo documentario secondo me deve andare nelle scuole”.