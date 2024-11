Beatles '64: il nuovo documentario in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer di Beatles '64, il nuovo documentario prodotto da Martin Scorsese e diretto da David Tedeschi. Beatles '64 debutterà il 29 novembre in esclusiva su Disney+ . Il film cattura l’entusiasmante prima visita dei Beatles in America. Con filmati mai visti prima, offre un raro sguardo sul momento in cui i Beatles sono diventati la band più influente e amata di tutti i tempi.

Il 7 febbraio 1964, i Beatles arrivano a New York, accolti da un'euforia e un'isteria senza precedenti. Fin dall'atterraggio all'aeroporto Kennedy, dove ad attenderli ci sono migliaia di fan, la Beatlemania travolge New York e l'intero Paese. La loro emozionante esibizione di debutto all'Ed Sullivan Show conquista oltre 73 milioni di spettatori, l'evento televisivo più seguito dell'epoca. Beatles '64 mostra lo spettacolo, ma racconta anche un dietro le quinte più intimo, catturando il rapporto di amicizia tra John, Paul, George e Ringo nel momento in cui si trovano a che fare con una fama inimmaginabile.

Beatles '64 raccoglie rari filmati girati dai primi documentaristi Albert e David Maysles, splendidamente restaurati in 4K da Park Road Post in Nuova Zelanda. Le performance dal vivo del primo concerto americano dei Beatles al Washington DC Coliseum e le loro apparizioni all’Ed Sullivan sono state demixate da WingNut Films e remixate da Giles Martin. La musica e i filmati, che mettono in risalto questo singolare momento culturale e la sua risonanza fino a oggi, sono integrati da interviste recentemente registrate con Paul e Ringo e con i fan la cui vita è stata rivoluzionata dai Beatles.



Beatles '64 è diretto da David Tedeschi e prodotto da Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley, con Jeff Jones e Rick Yorn come executive producers.