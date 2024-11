Sonic 3: disponibile Run It, singolo della colonna sonora originale

Il pluripremiato artista Jelly Roll ha pubblicato oggi " Run It ", il suo nuovo singolo realizzato come unica canzone originale per il terzo capitolo dell'amato franchise, Sonic - Il film 3 , fuori in tutte le sale cinematografiche dal prossimo 20 dicembre.

Jelly Roll ha co-scritto "Run It" insieme al tre volte vincitore del GRAMMY® Award e frontman degli OneRepublic Ryan Tedder, il due volte vincitore del GRAMMY® Award e artista superstar e DJ David Guetta e il cantautore candidato al GRAMMY® Award Sean Cook.

"Run It" mette ancora una volta in mostra la versatilità di Jelly Roll, trovando un equilibrio tra country, pop, hip-hop ed elettronica. Ancorata a una chitarra acustica e a battiti di mani, la canzone raggiunge il culmine con un bridge, che trascina l’ascoltatore direttamente nella pista da ballo, e con un ritornello solare, che fanno del brano un inno allegro ed energico come lo stesso Sonic.

Continua così quella che è diventata una tradizione di successi creati su misura per l'universo di “Sonic the Hedgehog”. Infatti, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty e Sueco the Child hanno collaborato per "Speed ??Me Up" nel 2020 per accompagnare “Sonic the Hedgehog”, con oltre 59 milioni di stream su Spotify; Kid Cudi ha poi contribuito con "Stars In The Sky" a “Sonic the Hedgehog 2” nel 2022, con oltre 31 milioni di stream su Spotify.

Il secondo album country di Jelly Roll, “Beautifully Broken”, disponibile dall’11 ottobre, acclamato dalla critica, si è classificato al primo posto nella Billboard 200, seguendo il successo del suo primo disco, “Whitsitt Chapel”, che aveva debuttato al secondo posto della classifica Billboard Country, al terzo posto della Billboard 200 ed è stato il più grande album country di debutto dell'anno.

Il nuovo album contiene numerosi successi dell’artista, dalla hit “I Am Not Okay”, che ha conquistato la Top 3 della radio country e la Top 20 della Billboard 100, al brano Top 10 delle radio rock “Liar”, all'inno della stagione di college football 2024 di ESPN “Get By”, oltre al brano “Winning Streak”.

Oltre al successo avuto con i propri pezzi, negli ultimi mesi Jelly Roll è stato protagonista anche di alcuni featuring importanti come quello in “Losers” nel disco “F-1 Trillion” di Post Malone, “Somebody Save Me” nell’album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” di Eminem e “Lonely Road”, il feat con MGK.