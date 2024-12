Disney ha diffuso il trailer ufficiale di Biancaneve

Disney Italia ha diffuso via Cinefilos.it il nuovo trailer di Biancaneve, la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937 che arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. La magica avventura ripercorre la storia senza tempo con Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo della protagonista e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della matrigna, la Regina Cattiva. Il film è diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff.