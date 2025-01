The Girl with the Needle arriva su MUBI dal 24 gennaio

MUBI , il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, annuncia che The Girl with the Needle di Magnus von Horn (The Here After, Sweat) , sarà in streaming in esclusiva su MUBI dal 24 gennaio .

The Girl with the Needle, diretto da Magnus von Horn e co-sceneggiato da Line Langebek Knudsen, è stato presentato in anteprima mondiale in Concorso al Festival di Cannes di quest'anno ed è interpretato da Vic Carmen Sonne (Neon Heart, Godland), Trine Dyrholm (The Commune, Queen of Hearts, Mary and George), Besir Zeciri (Wildland) e Joachim Fjelstrup (Itsi Bitsi).

Tra i film di spicco del Festival di Cannes 2024, The Girl With The Needle è una favola a tinte fosche sulla ricerca di tenerezza e moralità da parte di una donna in un mondo crudele.

Inquietante e incantevole al tempo stesso, l'ultimo film dello scrittore e regista Magnus von Horn segue la giovane operaia Karoline mentre lotta per sopravvivere nella Copenaghen del secondo dopoguerra. Quando si ritrova disoccupata, abbandonata e incinta, la carismatica Dagmar la prende con sé per aiutarla a gestire un'agenzia clandestina di adozioni per bambini indesiderati. Le due instaurano un legame inaspettato, fino a quando una scoperta improvvisa cambia tutto.

Basato su un'inquietante storia vera, The Girl With The Needle presenta una visione gotica magistrale con una profonda risonanza contemporanea. Il film danese, candidato come miglior lungometraggio internazionale alla 97ª edizione degli Academy Awards®, vanta anche le interpretazioni di Vic Carmen Sonne e Trine Dyrholm, nominate agli EFA, la splendida fotografia di Michał Dymek di EO e l'incantevole colonna sonora di Frederikke Hoffmeier (Puce Mary).