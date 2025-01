WICKED: l'evento cinematografico di successo arriva in on demand!

Il nuovo anno si apre con il grande trionfo cinematografico WICKED! Dopo aver stabilito il record per la più grande apertura di sempre per un film basato su uno spettacolo di Broadway ed essere stato candidato a quattro Golden Globes®, tra cui quello per il Miglior Film - Musical o Commedia, l'emozionante e imperdibile adattamento musicale sarà disponibile dal 23 gennaio in acquisto digitale su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, e dal 20 febbraio a noleggio in digitale su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.



Sperimenta l’incanto di WICKED, disponibile anche in versione originale con Karaoke insieme a un viaggio di 40 minuti attraverso Oz che celebra la magia trasformativa del film sullo schermo, scene eliminate ed estese e molto altro ancora solo acquistando su Amazon Prime Video e Apple TV.



WICKED, uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni, arriva sullo schermo di casa in una versione cinematografica di portata generazionale. WICKED, la storia inedita delle streghe di Oz, ha come protagonisti Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare che deve ancora scoprire il suo vero cuore. Le due si incontrano all’University di Shiz dove stringono un'improbabile amicizia, prima che le loro vite prendano strade diverse in seguito all'incontro con il meraviglioso Mago di Oz. Avventure straordinarie le porteranno a compiere il loro destino di Strega Malvagia dell'Ovest e Glinda la Buona. Wicked è una celebrazione culturale coinvolgente da rivivere più volte!



Basato sullo spettacolo teatrale con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy e Oscar, WICKED è sapientemente diretto dall'acclamato regista Jon M. Chu (Crazy & Rich, Sognando a New York - In the Heights). Il film è interpretato anche dalla vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once, Crazy & Rich), dal vincitore dell'Oliver Award e candidato agli Emmy Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio), dal candidato ai Tony Ethan Slater (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon), da Marissa Bode, da Peter Dinklage (Il Trono di Spade, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente) e da Jeff Goldblum (Jurassic Park, Independence Day).



