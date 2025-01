Apple TV+ ha presentato il trailer di Prime Target , il nuovo thriller interpretato dal vincitore del SAG Award Leo Woodall (“The White Lotus”, “One Day”) e da Quintessa Swindell (“Black Adam”, “In Treatment”). Creata dal pluripremiato scrittore Steve Thompson ("Sherlock", "Vienna Blood"), che è anche produttore esecutivo, la nuova fiction è prodotta per Apple TV+ da New Regency con Scott Free Productions di Ridley Scott. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 22 gennaio 2025, con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 5 marzo.

La trama della serie tv

Prime Target segue Edward Brooks (Leo Woodall), un giovane e brillante laureato in matematica sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a trovare uno schema di numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo. Ben presto inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di sabotare la sua idea prima ancora che nasca, per questo entra nell'orbita di Taylah Sanders (Quintessa Swindell), un'agente dell'NSA che è stata incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a mettere insieme i pezzi della pericolosa cospirazione in cui Edward è al centro.

Il cast comprende anche il candidato all'Oscar e vincitore del BAFTA Stephen Rea ("La moglie del soldato"), il candidato al BAFTA David Morrissey ("Sherwood", "The Walking Dead"), la vincitrice dell'Emmy Martha Plimpton ("The Regime"), la vincitrice del BAFTA e dell'Emmy Sidse Babbett Knudsen ("Borgen"), Il candidato al SAG Award Jason Flemyng ("Il curioso caso di Benjamin Button"), il candidato al BAFTA Award Harry Lloyd ("Il Trono di Spade"), Ali Suliman ("Tom Clancy's Jack Ryan", "Paradise Now"), Fra Fee ("Rebel Moon", "Hawkeye") e Joseph Mydell ("The Eternal Daughter”).

Prime Target è prodotto per Apple TV+ da New Regency con Scott Free Productions di Ridley Scott, Ed Rubin è produttore esecutivo per New Regency insieme a Beth Pattinson, Emma Broughton, Yariv Milchan, Arnon Milchan e Michael Schaefer; Marina Brackenbury è produttrice esecutiva per Scott Free Productions insieme a David W. Zucker e Scott. Laura Hastings-Smith è produttrice esecutiva insieme allo scrittore e regista Brady Hood (“Top Boy”, “Great Expectations”), che ha anche diretto tutti gli otto episodi.