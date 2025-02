The Breaking Ice al cinema dal 13 marzo con Tucker Film

Arriva dal 13 marzo nei cinema italiani The Breaking Ice ( guarda il trailer su Cinefilos.it ), l’intenso romantic drama diretto da Anthony Chen che esplora le relazioni umane nella delicata fase che conclude l’adolescenza. L’identità, le scelte e la ricerca di connessione in un contesto contemporaneo sempre più frammentato sono le parole chiave di questo film presentato nella sezione Un certain regarddel Festival di Cannes e poi al TIFF - Toronto Film Festival. The Breaking Ice sarà distribuito da Tucker Film.

Per Anthony Chen - primo regista di Singapore premiato a Cannes nel 2007 per il corto Ah Ma e nel 2013 per Ilo Ilo che gli valse il Premio Camera D’Or per la Miglior Opera Prima - The Breaking Ice è la prima volta in Cina. Anthony Chen sceglie di girare sul confine a Nord, a Yanji, uno dei luoghi più freddi dell’intero continente! E sceglie, per questo menage a trois, un terzetto di attori d’eccezione: la diva Zhou Dongyu (indimenticabile protagonista del candidato agli Oscar, Better Days), Liu Haoran (celebre per la saga campione di incassi Detective Chinatown) e Qu Chuxiao (star del kolossal di fantascienza The Wandering Earth).