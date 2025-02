Thunderbolts*: nuovo esplosivo trailer dal Super Bowl

In occasione del Super Bowl Disney ha diffuso via Cinefilos.it il nuovo trailer di Thunderbolts*, il film Marvel Studios in arrivo nelle sale italiane il 30 aprile. I Marvel Studios hanno anche annunciato che i Son Lux firmeranno la colonna sonora di Thunderbolts*. La band sperimentale americana, composta da tre membri, è stata nominata agli Oscar e ai BAFTA per la colonna sonora del miglior film del 2022 Everything Everywhere All at Once.