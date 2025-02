Bakemono Lab a Oblivion Fair: il 22 e il 23 febbraio a Roma

Bakemono Lab , casa editrice romana specializzata nella pubblicazione di saggi di cinema, libri illustrati e romanzi gotici, è lieta di annunciare la sua partecipazione alla prima edizione di Oblivion: Fiera del libro , del fumetto e dell’irrazionale . Oblivion è l’evento in cui horror, fantasy, fantascienza e weird trovano il loro spazio naturale, in un contesto che celebra l’indipendenza creativa e l’audacia intellettuale.

Oblivion Fair si terrà il 22 e 23 febbraio presso La Città dell'Altra Economia, nel cuore di Testaccio, a Roma. Durante la manifestazione, Bakemono Lab accoglierà i lettori presso il proprio stand, dove saranno presenti gli autori Varla Del Rio, Simone Fiocco, Gaia Magnini, Marco Mancinelli, Lorenzo Marletti, Alessandro Margheriti e Luca Ruocco.

Sarà un’occasione per sfogliare le novità del catalogo tra cui Solo Ossa di Luca Ruocco, Di là dall'oscurità e nel tempo di Marco Mancinelli e Lo scettro di Priamo di Simone Fiocco.

Due degli autori Bakemono Lab, inoltre, saranno impegnati in alcuni degli interessanti panel previsti dal programma:

Sabato 22 febbraio, 10:00 - 11:00 | I festival del fantastico

Il viaggio di Oblivion inizia con un’immersione nei festival del fantastico, esplorando come il cinema, la letteratura e il fumetto abbiano creato eventi di incontro e celebrazione dell’irrazionale. Intervengono Emmanuele Pilia, Silvio Sosio, Marcello Rossi e Luca Ruocco, con un contributo video di Maddalena Marcarini.

Domenica 23 febbraio, 17:00 - 18:00 | Giochi di ruolo e libri-gioco

Come il gioco interattivo trasforma la narrativa? In che modo una storia può essere abitata come uno spazio ludico e qual è il ruolo assegnato al lettore/giocatore? Ne parlano Simone Alberto Grifone, We Are Musli, Yari Lazzaroni e Marco Mancinelli.