Broken Rage di Takeshi Kitano disponibile su Prime Video

Diretto, scritto e interpretato dal leggendario regista Takeshi Kitano, acclamato in tutto il mondo, Broken Rage è basato sulla sua idea di esplorare “gli elementi della commedia all'interno di un film violento”. Il film, della durata di un’ora, si presenta diviso in due parti. La prima metà è un tipico thriller d’azione hard boiled, in cui un sicario lotta per la sua sopravvivenza, incastrato tra la polizia e l'organizzazione criminale Yakuza. La seconda parte, invece, racconta la stessa storia ma facendo ricorso in maniera brillante a tecniche di auto-parodia, trasformandola in una commedia. Il film, che lo stesso Kitano ha descritto come un'opera sperimentale, è stato presentato nella sezione Fuori Concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2024. Si tratta del primo film giapponese prodotto per un servizio streaming ad essere ufficialmente selezionato dal prestigioso festival internazionale del cinema.

Nel cast del film Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Nao Omori, Takashi Nishina, Shohei Uno, Shoken Kunimoto, Azusa Babazono, Masanori Hasegawa (Nishikigoi), Masato Yano, So Kaku, Shiro Maeda (Bikoon!), Jun Akiyama, Mogura Suzuki (“Kuki Kaidan”), Gekidan Hitori, Hakuryu, Shidō Nakamura.