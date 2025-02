Storia della mia famiglia: la nuova serie Netflix in arrivo il 19 febbraio

Disponibile su Netflix dal 19 febbraio con tutti e sei gli episodi contemporaneamente, Storia della mia famiglia è la nuova serie ideata da Filippo Gravino e diretta da Claudio Cupellini che vede nell'affiatato cast il suo gioiello della corona: Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulo sfoderano un'alchimia che raramente si trasmette in maniera così vivida allo spettatore e danno vita a una famiglia contemporanea, vibrante di emozioni e imperfezioni. In occasione della conferenza stampa di presentazione della serie, abbiamo incontrato il cast (con eccezione di Dell'Anna, impegnata altrove) e i realizzatori, che hanno raccontato come è stata messa insieme e realizzata la serie. Leggi le dichiarazioni degli interpreti su Cinefilos.it .

Claudio Cupellini ha fatto da direttore di coro per tutte queste voci, mettendosi costantemente al servizio dell'esecuzione e lasciando gli interpreti liberi di improvvisare dentro i contorni tratteggiati dal testo, Filippo Gravino ha creato la storia. Raccontando che la sua idea di famiglia, per questa serie, è stata quella di una vera e propria tribù, l'autore ha spiegato: "Condannarsi per ogni singolo errore crea separazioni e disgregamento. In Storia della mia famiglia abbiamo raccontato di una tribù che si perdona tutti i suoi difetti e i suoi errori, perché solo così si crea unione. Questa serie è un inno alla fragilità e alla mediocrità degli esseri umani. In mezzo a tanti errori, vale la pena essere clementi e gioire anche per quella singola cosa che si è riusciti a fare."