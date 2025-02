Rivoluzione James Bond, da oggi in poi cambia tutto: Amazon si compra il controllo creativo. Cosa succederà adesso

Grossa novità per tutti i fan di 007. Da ora in poi Amazon avrà il pieno controllo creativo dell'impero commerciale targato James Bond : sul personaggio uscito dalla penna di Ian Fleming sarà ora l'azienda di Jeff Bezos a dettare la linea. Il risultato è frutto di un accordo tra la Amazon Mgm studios, casa cinematografica sussidiaria della società di Bezos, e gli storici produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli . Questi ultimi rimarranno comunque comproprietari del franchise, anche se non potranno prendere decisioni relative alla trama e alla caratterizzazione dei personaggi. La famiglia Broccoli controllava tutti gli aspetti dei film su James Bond dagli anni Sessanta, e fino al 2022 aveva prodotto tutti i film dedicati al personaggio per la società Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), che si occupava di finanziarli e distribuirli. Le cose sono cambiate nel 2022, quando Amazon ha acquistato MGM per 7,6 miliardi di dollari, ottenendo i diritti sul suo catalogo – tra cui appunto i film su Bond – e anche il 50 per cento del franchise. La parte restante era invece rimasta a EON (la società di Broccoli e Wilson). Da allora le cose non sono andate benissimo: i contrasti tra Amazon e Broccoli (la persona che notoriamente decideva ogni aspetto del futuro di Bond, dalla trama del film al suo modo di vestirsi e parlare, fino alla scelta dell’attore per interpretarlo) sono stati piuttosto frequenti.

Il comunicato della famiglia Broccoli sul nuovo James Bond

"Dopo quasi 60 anni incredibili, ho deciso di ritirarmi dalla produzione dei film di 007 per potermi concentrare su progetti artistici e di beneficenza", ha detto in una nota stampa Wilson. "Barbara e io concordiamo sul fatto che è il momento che il nostro partner di fiducia, Amazon MGM Studios, guidi James Bond in futuro". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Broccoli, figlia di Albert che ha realizzato le prime pellicole. "Ho dedicato la mia vita a mantenere e costruire sulla straordinaria eredità che è stata consegnata a Michael e a me da nostro padre, il produttore Cubby Broccoli. Ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con quattro degli attori di enorme talento che hanno interpretato 007 e con migliaia di meravigliosi artisti del settore. Con la conclusione di No Time to Die e il ritiro di Michael, è giunto il momento di concentrarmi su altri progetti".

Jeff Bezos chiede di scegliere il prossimo James Bond

Dopo la notizia che Amazon MGM Studios ha assunto il pieno controllo creativo del franchise di 007, Jeff Bezos ha scatenato i fan chiedendo su X ai suoi 6,8 milioni di follower chi dovrebbe prendere il posto di Daniel Craig nei prossimi film di James Bond. Fino ad ora la famiglia Broccoli ha sempre optato per volti ancora poco noti al grande pubblico mentre ad Amazon non dispiacerebbe avere nomi già popolari. La maggior parte degli utenti ha fatto il nome di Henry Cavill, noto tra le tante cose per aver indossato la mitica tuta di Superman e che già nel 2005 aveva sostenuto un provino per la parte (andata poi a Craig).