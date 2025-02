Oceania 2 arriverà su Disney+ il 12 marzo.

L’ultima avventura di Vaiana e Maui arriverà su Disney+ il 12 marzo. Oceania 2, sequel dell’amato lungometraggio Walt Disney Animation Studios, è il 3° film di maggior incasso del 2024 e ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, diventando il quarto lungometraggio Walt Disney Animation Studios a raggiungere questo traguardo (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Zootropolis, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle). Il film Disney Oceania 2 è Certified-Fresh su Rotten Tomatoes e critici e fan lo hanno acclamato come “un viaggio fantastico” (Brian Truitt, USA Today), “splendido” (Tommy McArdle, https://people.com/) e “un’avventura gioiosa che tutta la famiglia amerà” (BJ Colangelo, Slash Film), "All'altezza del primo film" ( Cinefilos.it ).

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.