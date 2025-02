Number One on the Call Sheet: svelato il trailer del documentario in due parti in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha presentato il trailer di Number One on the Call Sheet , il nuovo documentario in due parti in arrivo il 28 marzo. Number One on the Call Sheet è un viaggio intimo in compagnia di alcuni dei più straordinari personaggi di Hollywood, uomini e donne di colore che, grazie a interviste sincere, fanno luce sulle gioie e le sfide dell'essere un attore nero, condividono momenti che hanno segnato una svolta, discutono di strategie per arrivare al successo e rendono onore alle leggende, riconoscendo al contempo l'enorme potenziale della prossima generazione di attori e attrici. Angela Bassett, vincitrice di un Emmy e nominata all'Oscar, afferma: «Number One on the Call Sheet celebra la determinazione, la forza e la genialità di coloro che ci hanno preceduto, incoraggiando al contempo le generazioni future. È un onore rendere omaggio alle leggende e fare luce sulle possibilità illimitate che si prospettano per i talenti neri».





Il regista Reginald Hudlin, vincitore del premio Oscar, in merito a “Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood” ha dichiarato: «È la testimonianza sincera di persone di successo che hanno superato ogni tipo di ostacolo per realizzare i propri sogni. Non importa quale sia il settore in cui si opera, conoscere la loro mentalità, la forza di volontà che li anima, le loro definizioni uniche di cosa significhi il successo, sarà fonte di ispirazione per ogni spettatore. Non vedo l'ora che il mondo lo veda».



La regista Shola Lynch, vincitrice del NAACP Image Award per “Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood”, aggiunge: «È un onore dirigere questa storia che cattura una singolare generazione di attrici protagoniste nere. Non abbiamo riscontrato questo tipo di testimonianza collettiva in nessun periodo della storia del Cinema. Mi ha spinto a creare una visione più grande della somma delle parti per rispecchiare e riflettere i loro percorsi individuali e, insieme, una verità collettiva. Voglio che il pubblico sperimenti la stessa sensazione di essere in quella stanza e conversare insieme a queste donne dell'ambizione, dell'eccellenza e della bellezza senza fronzoli e che percepisca il loro stupore, la gioia, la frustrazione, l'amore e il trionfo. Sono rimasta davvero sorpresa di quanto le loro storie trascendano la celebrità e abbiano un significato per noi comuni mortali. Posso solo sperare che il pubblico provi la stessa emozione».