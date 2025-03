“Eroici”, il docufilm per i cento anni del Corriere dello Sport premiato oggi ai Nastri d’Argento

Si può raccontare lo sport al cinema senza passare per gli attori ma con la viva voce dei protagonisti? Si può raccontare un secolo di giornalismo italiano attraverso le prime pagine che hanno fatto la storia? Sembrava un’impresa se non impossibile quantomeno difficile. E invece “Eroici”, il docufilm del Corriere dello Sport-Stadio sui suoi primi 100 anni di vita ci è riuscito. Presentato lo scorso ottobre, ha riscosso successo di pubblica e critica. Stasera riceverà un importante riconoscimento: “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” è sul podio dei Nastri d’Argento, assegnati dalla stampa specializzata, per i migliori documentari del 2025 e riceverà un premio speciale. Diretto da Giuseppe Marco Albano, scritto da Shadi Cioffi, il film ripercorre un secolo di sport attraverso il centenario del Corriere dello Sport nato il 20 ottobre 1924 per iniziativa di un gruppo di giovani appassionati guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone e dal giovane Enzo Ferrari. Una testata destinata a diventare un pilastro per lo sport italiano e storico punto di riferimento per generazioni di lettori e tifosi.