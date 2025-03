Ted Lasso: ufficiale la quarta stagione

Come apprendiamo da Cinefilos.it , Apple TV+ ha annunciato oggi che “ Ted Lasso ” tornerà ufficialmente sul campo di calcio per una quarta stagione che riunirà la squadra della storica e pluripremiata serie, con Jason Sudeikis che riprenderà il suo ruolo del celebre allenatore Ted Lasso.

La quarta stagione di Ted Lasso è stata confermata

La quarta stagione di “Ted Lasso” vedrà l’ingresso del vincitore dell'Emmy Jack Burditt (“Nobody Wants This,” “Modern Family,” “30 Rock”) come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV+. Jason Sudeikis sarà protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein firmerà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen. Sara Walker e Phoebe Walsh saranno sceneggiatrici e produttrici per la quarta stagione, mentre Sasha Garron sarà co-produttrice. Julia Lindon scriverà per la nuova stagione e Dylan Marron ricoprirà il ruolo di story editor. Bill Lawrence sarà produttore esecutivo attraverso la sua Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer saranno produttori esecutivi. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt ed è basata sul formato e sui personaggi preesistenti di NBC Sports.