Morto Val Kilmer, addio all'attore di Top Gun: aveva 65 anni

L'attore statunitense Val Kilmer è morto all'età di 65 anni. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. Nel 2014 a Kilmer era stato diagnosticato un cancro alla gola, da cui era riuscito a guarire. da cui era riuscito a guarire. Tra le sue tante interpretazioni si ricordano in particolare quella Jim Morrison in 'The Doors' del 1991 di Oliver Stone, quella di Iceman in 'Top Gun' del 1986 di Tony Scott e quella di Bruce Wayne in 'Batman forever' del 1995 di Joel Schumacher.

