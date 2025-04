Superman: un'anteprima estesa del film di James Gunn

Un momento attesissimo dai fan dell’universo DC è finalmente arrivato: durante il CinemaCon di New York, il regista James Gunn ha presentato in anteprima un’estesa clip di 4 minuti del nuovo film Superman, attualmente in fase di produzione. L’anteprima, diffusa oggi da Warner Bros Pictures, offre un primo, emozionante sguardo al tono e allo stile che Gunn intende dare al rilancio del leggendario supereroe. Le immagini mostrano un Superman giovane ma già consapevole del peso delle proprie responsabilità, immerso in sequenze che alternano azione spettacolare, momenti intimi e un’inaspettata vena ironica. L’estetica visiva, pulita e dinamica, lascia intuire una volontà di fondere il rispetto per la tradizione con un approccio più contemporaneo e umano al personaggio. Questa anteprima ha acceso grande entusiasmo tra il pubblico e ha confermato l’intenzione di Gunn di restituire a Superman la centralità nell’universo cinematografico DC.