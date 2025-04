David di Donatello 70: tutte le nomination

Sono state annunciate le nomination ai David di Donatello 70. Su Cinefilos.it tutte le nomination. L'accademia del cinema italiano giunge così alla settantesima edizione, per un anno di cinema che ha visto di nuovo l'Italia affacciata sul panorama del cinema internazionale, grazie alla presenza, per esempio, di Vermiglio di Maura Delpero nella shortlist degli Oscar e nella cinquina dei Golden Globes. Il film, che era stato presentato a Venezia 74, ha portato a casa 14 nomination, come L'Arte della gioia di Valeria Golino.