The White Lotus 3: come è andata a finire?

Il finale della di The White Lotus stagione 3 , intitolato "Amor Fati", rivela finalmente la fonte degli spari e l'identità del corpo fluttuante visto per la prima volta nell'episodio 1. Approfondisci su Cinefilos.it la spiegazione del finale della puntata .

L'episodio-fiume di 90 minuti inizia con Rick che lascia Bangkok, che sorprendentemente non ha alcun impatto nell'episodio. Nonostante le sue avances genuine, Gaitok sembra perdere slancio nel corteggiamento di Mook, la quale lo vorrebbe più ambizioso. Jaclyn e Kate indagano sulla notte selvaggia di Laurie con Aleksei mentre Piper dice direttamente a Lochlan che non vuole che lui si unisca a lei nella sua scelta di diventare buddista.

Mentre l'episodio si svolge, un Timothy disperato prende misure disperate per salvare la faccia con la sua famiglia, pensando di fare la cosa giusta preparando a tutti delle piña colada avvelenate. Tuttavia, risparmia Lochlan, non perché sia ​​sotto l'età legale per bere, ma perché Lochlan ammette che probabilmente sarebbe in grado di vivere senza il privilegio e la ricchezza con cui è nato. Con l'aiuto di Zion, che ha un MBA presso l'Università di Houston, Belinda alza il prezzo del suo silenzio da $ 100.000 a ben $ 5 milioni. Alla fine, è l'impulsività di Rick a scatenare la tragedia nel finale della terza stagione di The White Lotus.