Predator torna con il film d'animazione Killer of Killers

20th Century Studios ha annunciato che Predator: Killer of Killers , un film animato originale d’azione e avventura, ambientato nell’universo di Predator, debutterà il 6 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia.

La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer per eccellenza.

Predator: Killer of Killers è diretto da Dan Trachtenberg con Josh Wassung, dello studio di animazione The Third Floor, in veste di co-regista. Il film è scritto da Micho Robert Rutare, con una storia di Trachtenberg e Rutare basata sui personaggi creati da Jim Thomas & John Thomas. I produttori sono John Davis, Dan Trachtenberg, p.g.a., Marc Toberoff, Ben Rosenblatt, p.g.a., mentre Lawrence Gordon, James E. Thomas, John C. Thomas e Stefan Grube sono gli executive producer.