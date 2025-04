Arriva RIV4LI, la serie ambientata nel mondo di DI4RI

Netflix annuncia RIV4LI, la nuova serie TV per ragazzi creata da Simona Ercolani e in uscita prossimamente. La serie, ambientata nello stesso mondo narrativo di DI4RI, esplora i conflitti dell'adolescenza: le difficoltà dettate dalla costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi schiacciate dalle aspettative degli adulti, le trappole in cui cade chi è vittima di cyberbullismo, i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”.